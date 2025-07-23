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وجه إبراهيم عادل نجم نادي بيراميدز السابق رسالة إلى جماهير فريقه الجديد الجزيرة الإماراتي.

وانضم عادل إلى صفوف الجزيرة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عدما وافقت إدارة بيراميدز أخيرا على رحيله عقب رفض سابق لعروض احترافية.

وقال عادل في تصريحات عبر الحساب الرسمي للنادي الإماراتي: "الجمهور الجزراوي مستنيكم ومستني دعمكم".

وأضاف: "إن شاء الله نعمل موسم كبير ونسعدكم".

يذكر أن الجزيرة يضم بين صفوفه لاعباً مصرياً آخر وهو محمد النني نجم خط وسط أرسنال السابق.

وقدم إبراهيم عادل مستويات مميزة مع بيراميدز ومنتخب مصر، مكنته من تحقيق حلم الاحتراف الخارجي، علماً بانه كان ضمن كتيبة التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا التي فاز بلقبها الفريق السماوي.