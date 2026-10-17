شهيد ومصابون بقصف مسيرة للاحتلال مواصي رفح جنوب غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهد مساء اليوم السبت، مواطن فلسطيني بقصف للاحتلال على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أفاد مصدر طبي في القطاع، باستشهاد مواطن على الأقل وإصابة عدد آخر، بعد قصف مسيرة للاحتلال على مواصي رفح.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل «صفا» باستشهاد المواطنين عبد الله محمد خميس جابر وعماد محمد زايد فارس جابر، وإصابة آخرين، جراء استهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين قرب مستوصف الحرية في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وقال إن مواطنًا استشهد وأصيب آخرين، بينهم طفلة بحالة خطرة، جراء قصف إسرائيلي على مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأضاف أن المواطن ماجد الصباغ، استشهد بقصف من مسيّرة إسرائيلية في محيط مدرسة دار الأرقم بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وأشار إلى إصابة طفلة برصاص جيش الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع، ونوه أن آليات الاحتلال أطلقت النار شرقي مدينة حمد شمالي مدينة خان يونس.

وأوضح أن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة شرقي مدينة خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق قنابل إنارة جنوبي المدينة.

ونوه أن آليات الاحتلال أطلقت النار باتجاه خيام تؤوي نازحين في منطقة مقابر النمساوي غربي خان يونس.

وفي مدينة غزة، أفاد المراسل بإطلاق قوات الاحتلال قنابل إنارة شمالي المدينة، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي شمالي القطاع.

وذكر أن جيش الاحتلال نفذ عمليتي نسف شرقي مدينة غزة. ولفت إلى إطلاق نار من الآليات العسكرية شمال شرقي مخيم البريج، وسط تجدد إطلاق النار في المنطقة ذاتها.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال دمّر منزلًا في محيط مسجد الزعفران شرقي مخيم المغازي.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر الماضي، وسط تصاعد عمليات القصف وإطلاق النار والنسف في عدة مناطق من القطاع.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن خروقات الاحتلال أسفرت عن استشهاد 1505 مواطنين وإصابة 5332 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.