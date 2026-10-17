حماس تثمن دور مصر في رعاية الحوارات الوطنية الفلسطينية

اختتم وفد قيادة حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» برئاسة زاهر جبارين، جولة الحوار الوطني التي عقدت في العاصمة القاهرة، خلال الأيام الماضية، مثمنًا دور مصر في رعاية الحوارات الوطنية.

وبحسب بيان صادر عن الحركة، عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم السبت، ضم وفد «حماس» عضوي المكتب السياس للحركة حسام بدران، والدكتور غازي حمد.

وذكر البيان أن وفد الحركة عقد عددًا من اللقاءات في إطار المساعي الرامية إلى ترتيب البيت الفلسطيني، والتوصل إلى تفاهمات مشتركة تقود إلى معالجة القضايا الوطنية كافة.

واستهل الوفد الجولة بلقاء مع وفد حركة فتح، حيث تم بحث أسس ومتطلبات نجاح الحوار الوطني. ثم عقد لقاء موسع مع حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والتيار الإصلاحي في حركة فتح، حيث أكد المجتمعون ضرورة معالجة المشاكل التي شكلت عقبة في الحوارات السابقة.

وأكد وفد قيادة الحركة خلال اللقاءات على موقف حماس الثابت أن «الحوار الوطني الشامل هو البوابة الوحيدة لمعالجة القضايا الوطنية، والوقوف أمام المخططات العدوانية الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي، بحيث يستند إلى رؤية وطنية مشتركة حول ضرورة إعادة بناء وإصلاح منظمة التحرير على أسس سياسية وإدارية تحقق الشراكة وتكفل مشاركة جميع القوى والفصائل».

وأوضح أن «موقف الحركة قائم على اعتبار الانتخابات هي المدخل الرئيس لتشكيل المؤسسة الفلسطينية الرسمية، وضرورة التوافق على استراتيجية نضالية مشتركة، وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية ولمشروعنا الوطني الفلسطيني في بعده الإقليمي والدولي».

وأشار إلى «التوافق خلال اللقاء مع القوى والفصائل على استمرار الحوار، إلى أن يتم التوصل إلى تفاهمات مشتركة».



