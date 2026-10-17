الحرس الثوري الإيراني يعلن اندلاع حريق هائل بناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم في مضيق هرمز

أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، اندلاع انفجار وحريق شديد على متن ناقلة نفط عملاقة، قالت إنها اصطدمت بلغم بحري أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز عبر مسار غير مصرح به.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، نقلا عن بيان للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري، أن الناقلة كانت تحمل أكثر من مليوني برميل من النفط الخام، وأنها حاولت عبور المضيق بالمخالفة للقواعد الإيرانية المنظمة للملاحة فيه.

وأضاف البيان أن الناقلة أوقفت جميع أنظمة تحديد المواقع والرادار في محاولة للعبور عبر ما وصفه بالخداع، وبمساندة من «الجيش الأمريكي للتهريب والإرهاب»، بحسب تعبير البيان.

ونقل البيان عن القوة البحرية قولها إن «مضيق هرمز مغلق»، محذرا من أن مصير السفن التي تنتهك القواعد الإيرانية المنظمة للملاحة في الممر المائي سيكون «الاحتراق بنيران الثقة بالجيش الأمريكي الإرهابي»، وفق ما أوردته الوكالة.

ولم يتضمن البيان، بحسب الوكالة الإيرانية، اسم الناقلة أو العلم الذي ترفعه، كما لم يوضح موقع الحادث بدقة أو ما إذا كان قد أسفر عن وقوع إصابات.



