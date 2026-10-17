نظمت وزارة الداخلية العديد من الفعاليات والمبادرات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين، في مقدمتها توجيه مأموريات إلى مدارس وجمعيات رعاية المكفوفين وضعاف البصر على مستوى الجمهورية، لتقديم هدايا عينية وعصا بيضاء لهم، باعتبارها رمزًا لاستقلاليتهم وضمانًا لحرية تنقلهم.

وحظيت هذه المبادرة بإشادة الطلاب، وسط تفاعل إنساني لافت جمعهم بالضباط، في مشهد جسّد روح التواصل والاهتمام الذي توليه الوزارة لهم، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.

وشملت الفعاليات اصطحاب أشخاص ذوي إعاقة بصرية إلى قطاع الأحوال المدنية والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لاستخراج الوثائق والمستندات الرسمية مجانًا، في إطار التيسيرات المقدمة لهم. كما امتدت هذه التيسيرات إلى إصدار دليل للخدمات الشرطية بطريقة «برايل»، بما يتيح لهم التعرف على الخدمات والاستفادة منها.

وامتدت الفعاليات إلى أندية الشرطة، حيث تضمنت برامج وفقرات ترفيهية متنوعة، في أجواء عكست حرص وزارة الداخلية على أن يكون الاحتفال بالمناسبة مساحة للتواصل والمشاركة، وتأكيدًا على استمرار دعم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والعمل على دمجهم في المجتمع.

وجاءت احتفالات وزارة الداخلية باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء في صورة متكاملة جمعت بين الدعم والتيسير والتواصل والمشاركة، تأكيدًا على استمرار الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والعمل على تلبية احتياجاتهم.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم اجتماعيًا، حيث تحرص وزارة الداخلية على الاحتفال سنويًا باليوم العالمي للعصا البيضاء، استمرارًا لجهودها في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.