شهيدان ومصابون في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

استشهد فلسطينيان، اليوم السبت، وأصيب عدد آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق في رفح جنوب قطاع غزة، ودير البلح وسط القطاع، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفاد مصدر طبي في قطاع غزة باستشهاد مواطن وإصابة آخرين، إثر قصف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي منطقة مواصي رفح جنوب القطاع.

وفي سياق متصل، استشهد مواطن فلسطيني وأصيب عدد من المواطنين، بعضهم في حالة خطيرة، جراء قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف مجموعة من المواطنين في شارع البركة جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وفق مصادر طبية.

وارتفعت حصيلة الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,469 شهيدا، و175,492 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.