الهند تحقق إنجازا في حربها ضد كورونا

أعلنت الهند تحقيق إنجاز كبير فى الحرب ضد فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19”.



وذكرت سفارة الهند بالقاهرة - فى بيان صحفى اليوم الأحد - أن الهند قامت بزيادة عدد الاختبارات اليومية لفيروس كوفيد 19 لتشمل مليون شخص يوميا.



وأضافت أنه وكدليل على الجهود الجدية والمركزة والمنسقة التي تقوم بها الحكومة المركزية وحكومات الولايات، قامت الهند بإجراء مليون اختبار في خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.



وأوضحت أنه قد تم إجراء 1023836 اختبارا بالأمس وبذلك حققت الهند تعهدها بأخذ مليون عينة يوميا، مع تحقيق هذا الإنجاز وصل إجمالي عدد الاختبارات التي تمت إلى أكثر من 3.4 مليار اختبار.



وأشارت إلى أن عدد الاختبارات اليومية ارتفع ارتفاعا كبيرا إذ يشير متوسط عدد الاختبارات اليومية أثناء الأسابيع الثلاثة الأخيرة إلى تحقيق تقدما كبيرا في تعزيز اختبارات كوفيد 19 في أنحاء الهند كافة.



ووفقا للمعلومات الواردة من الولايات والأقاليم الاتحادية التي مضت قدما في إجراء هذه اختبارات الصارمة، فإن هناك انخفاضا في معدل الحالات الإيجابية.



وذكرت السفارة أنه وعلى الرغم من أن زيادة عدد الاختبارات سيؤدي في بداية الأمر إلى ارتفاع معدل الحالات الإيجابية، إلا أن هذا العدد سينخفض في النهاية عندما يقترن بتدابير أخرى مثل العزل الفوري والتتبع الفعال والإدارة السريرية الفعالة التي تتم في الوقت المناسب.



وذكرت سفارة الهند أنه إلى جانب تعزيز الاختبارات، فقد أدت القرارات المتعلقة بالسياسات والتي اتخذتها الحكومة المركزية والولايات والأقاليم الاتحادية إلى تيسير إجراء الاختبارات في أنحاء البلاد، وقد عزز هذا من القدرة على إجراء الاختبارات اليومية.



وقالت إلى أن شبكة مختبرات التشخيص المحسنة أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز حيث تمتلك الدولة اليوم شبكة قوية مكونة من 1511 مختبرًا، 983 مختبرًا منها في القطاع الحكومي و 528 مختبرًا خاصًا.