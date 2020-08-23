معامل تنسيق جامعة عين شمس تستقبل 632 طالب وطالبة خلال اليوم الثاني لتنسيق المرحلة الأولى

استقبلت معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس ٦٣٢ طالبا، حيث توافد ١٨٩ طالبا على معامل كلية الآداب و ٢٠١ طالبا على معامل كلية الحاسبات والمعلومات و١٢٥طالب على معامل كلية الهندسة، و٥٦ طالب على معامل كلية البنات و٦١طالب على معامل كلية الزراعة.



وأضافت الجامعة أن أعداد الطلاب المتقدمين للتنسيق الإلكتروني بجميع معامل الجامعة على مدار اليومين ١٣٤٥ طالباً.



يذكر أن إدارة الجامعة قد خصصت ١٣ معملا لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وقد تم مراعاة التوزيع الجغرافي للمقرات والمعامل المخصصة للتنسيق الإلكتروني لتوفير الخدمة والتيسير على أكبر عدد من الطلاب وأسرهم.



كما شددت إدارة الجامعة على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة والتعقيم المستمر لمعامل التنسيق بالجامعة.