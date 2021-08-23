المرشح الاشتراكي لخلافة ميركل: الالتزام حيال الناتو شرط للدخول في أي ائتلاف

صرح مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب مستشار ألمانيا، اولاف شولتس، بأنه لا يستبعد إمكانية الدخول في ائتلاف حاكم مع حزب اليسار بعد الانتخابات البرلمانية آواخر سبتمبر المقبل بشرط الحفاظ على الالتزام حيال حلف شمال الأطلسي (ناتو).

جاء ذلك في مقابلة مع تلفزيون صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الاثنين بعد يوم واحد من المقابلة التي أجرتها نفس المحطة التلفزيونية مع ارمين لاشيت مرشح تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي، لمنصب المستشار أمس الأحد.

وعرضت المحطة على شولتس مقطعا وجه فيه لاشيت سؤالا إلى شولتس يقول: :"هل ستدخل في ائتلاف مع اليسار، نعم أم لا؟".

ورد نائب المستشارة الألمانية قائلا:" لن أشكل حكومة إلا إذا اتفق كل أطرافها على أمر بديهي مفاده أن علينا أن ننمي الشراكة عبر ضفتي المحيط الأطلسي وأن علينا أن نضطلع بالالتزام الواجب علينا أن نضطلع به مع الناتو، وأن تعلن هذه الحكومة التزامها الواضح حيال قوة وسيادة الاتحاد الأوروبي وأن تعمل هذه الحكومة على تدبير الأموال اقتصاديا بشكل قوي".

وتابع وزير المالية الألماني:" من سينتخبني سيحصل على ما يطلب" مشيرا إلى أن الالتزام حيال الناتو واحد من هذه الأمور.

تجدر الإشارة إلى أن حزب اليسار يصف الناتو في برنامجه الانتخابي بأنه أحد مخلفات الحرب الباردة ويطالب بحل الحلف وتبديله بـ"نظام أمن جماعي بمشاركة روسيا".