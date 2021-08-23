التعليم العالي: قطعنا شوطا طويلا في تلقيح الأساتذة والعاملين ضد كورونا

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة قطعت شوطًا طويلًا في تلقيح الأساتذة والعاملين ضد فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة "cbc"، مساء الأحد، أن هناك عددًا ليس بالقليل حصلوا بالفعل على الجرعة الثانية من لقاح كورونا، فيما حصل آخرون على جرعة واحدة.

هناك تعاونًا مستمرًا مع وزارة الصحة والسكان في عملية التلقيح ضد كورونا، لافتًا إلى الإحصائيات الخاصة بعدد من حصلوا على التطعيم مُسجلة لدى وزارة الصحة، وهي الجهة المعنية بهذا الأمر.

وأكّد أن المجلس الأعلى للجامعات استعرض خلال اجتماعه يوم السبت، الخطة التنفيذية سواء على مستوى استكمال تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين الذين لم يحصلوا على اللقاح، إلى جانب تطعيم الطلاب قبل بدء العام الدراسي.

وأشار إلى أنه سيتم أيضًا تطعيم الطلبة المستجدين عبر حصولهم على اللقاح أثناء إجرائهم الكشف الطبي تمهيدًا للالتحاق بالجامعة، فيما سيتم حصول الطلاب القدامى على اللقاح وفقًا لعدة مراحل.

وصرّح المتحدث، بأن عملية التطعيم في الجامعات منظمة بشكل كبير بفعل وجود قاعدة بيانات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين فضلًا عن الطلبة، وبالتالي فإن تنظيم حصولهم على اللقاح سيكون أمرًا سهلًا.

وكان السفير نادر سعد الناطق باسم رئاسة مجلس الوزراء، قد أكد أن الحصول على اللقاحات بالمدارس والجامعات سيكون إلزاميًّا لكل من هم فوق 18 سنة، مؤكدًا التسابق مع الزمن لتطعيم الجميع.

وأشار إلى أنه سيتم إعطاء مهلة للانتهاء من التطعيم، لافتًا إلى اتخاذ إجراءات ضد من لا يتلقى اللقاح، لا سيّما أنه لا يوجد سبب علمي يمنع الحصول على اللقاح.