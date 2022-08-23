ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق السيارة "التريلا" المتسبب في الحادث المروع أعلى الطريق الدائري في اتجاه ميدان الرماية، والذي أسفر عن مصرع اثنين وإصابة 5 آخرين، في حصيلة مبدئية.



وتعمل إدارة المرور على رفع حطام الحادث بالاستعانة بالأوناش من أجل فتح الطريق، فيما انتهت سيارات الإسعاف من نقل الضحايا والمصابين.



وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لإجراء التحريات وسؤال الشهود، وتبين اصطدام سيارة النقل الثقيل بالسيارات التي ازدحمت على الطريق خلال توقفه.



وكانت شرطة النجدة تلقت بلاغًا باصطدمت سيارة نقل ثقيل في 7 سيارات ملاكي ونقل في حادث مروع أعلى الطريق الدائري بالجيزة؛ ما تسبب في وقوع العديد من الضحايا ما بين متوفين ومصابين، وانتقلت سيارات الإسعاف على الفور لنقل الضحايا والمصابين إلى المستشفى.