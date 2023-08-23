قومي المرأة بالمنيا يطلق برنامج تحويشة لرفع المستوى الاقتصادي للطبقات الأكثر احتياجا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن فرع المجلس القومي للمرأة، أطلق برنامج "تحويشة" ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك في إطار مشروع الادخار والإقراض لدعم وتمكين سيدات القرى اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والإنتاجية.

يأتي ذلك بالتعاون مع عدد من البنوك الحكومية لرفع المستوى الاقتصادي للطبقات الأكثر احتياجا بما يتماشى مع السياسة العامة.

من جانبها، قالت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، إن الفكرة من إطلاق برنامج و تطبيق "تحويشه" هو تطوير آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض التقليدية، وتعريف الفئات المستهدفة بالتحول الرقمي و التماشى مع تطورات العصر بهدف نشر الثقافة المالية ومحو الأمية الرقمية للسيدات داخل القرى من خلال تنفيذ محاكاة بنكية لجميع الإجراءات البنكية، واستخراج بطاقات ائتمانية، لإدماج السيدات بالمنظومة المصرفية الرسمية ودعم إقامة مشروعات صغيرة توفر مصدر دخل لهن وحياة كريمة لأسرهن.

وأضافت أن المجلس بدأ فعاليات التعريف ببرنامج "تحويشة" في مركز شباب قرية البرجاية بمركز المنيا علي مدار يومي 20 و21 أغسطس الجاري، وذلك للترويج للبرنامج بالقرية والقرى المجاورة بالتنسيق مع أعضاء وإداري الفرع والأمانة وموظفي بنك مصر ووزارة الشباب والرياضة، لافتة إلى أن برنامج الفعاليات يشمل مرور السيدات بمكاتب للتعريف بدور وأنشطة المجلس ثم مكاتب للتعريف بكيفية الاشتراك في البرنامج وأهميته.

ونوهت بأنه يلي ذلك مكاتب موظفي بنك مصر لاستخراج كارت ميزة مجاني وتنتهي جولة السيدات باستلام حقيبة بها هدية من برنامج تحويشه والمجلس القومي للمرأة.

وعلى هامش البرنامج، تم تنفيذ عدد من الأنشطة والخدمات التي يقدمها المجلس القومي للمرأة ومنها مكتب شكاوى المرأة واستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات مشيرة إلى استخراج 150 بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان، وذلك في إطار التعاون المثمر والممتد بين المجلس القومي للمرأة ومصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.