قومي السكان بشمال سيناء ينظم حملة لتوثيق زواج البادية في نجع شيبانه

نظم المجلس القومي للسكان بشمال سيناء حملة للتصادق على زواج البادية في قرية نجع شيبانه جنوب مدينة رفح، بهدف التصدي لظاهرة زواج القاصرات في المجتمع البدوي، حيث تم ذلك وفق تقاليد البادية.

وأكدت نوال سالم، مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، أن الحملة تم تنفيذها بتكليف من محافظ شمال سيناء وبدون تكلفة على الأهالي، حيث تحملت المحافظة التكاليف في إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية. وأضافت أن محافظة سيناء تستهدف التصادق على زواج 200 أسرة خلال العام 2024/2025.

وأوضحت سالم أنه خلال الحملة تم التصادق على زواج 10 أسر من إجمالي العدد المستهدف وهو 32 أسرة، ضمن حملة استخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين التي ينفذها المجلس القومي للسكان، وتم تخصيص مبالغ مالية لها من قبل محافظة شمال سيناء.

من جهته، أكد عبد الهادي عتيق، رئيس قرية نجع شيبانه، على أهمية توثيق الزواج لحصول الزوجة والأبناء على كافة الحقوق الدستورية التي يكفلها القانون.

ووجه الشيخ إبراهيم عليان، أحد مشايخ القرية، الشكر إلى محافظ شمال سيناء على الجهود المبذولة في مختلف القطاعات، خاصة قطاع السكان، محذرًا من خطورة الزواج المبكر وزواج القاصرات وعدم توثيق الزواج.

وقد شهدت الحملة حضور كل من نوال سالم، مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، وأحمد شفيق، نائب رئيس فرع المجلس القومي للسكان، ومنى لبيب، مدير العلاقات العامة بالفرع، والشيخ صبح راشد، مأذون الشيخ زويد، وعبد الهادي عتيق، رئيس قرية نجع شيبانه، والشيخ إبراهيم عليان، أحد مشايخ القرية.

وعلى هامش الحملة، قامت نوال سالم بتنظيم ندوة حول مخاطر الزواج المبكر وزواج القاصرات، والآثار السلبية التي تترتب على الزواج القبلي غير الموثق