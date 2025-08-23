اليمن: وفاة وإصابة 5 أشخاص جراء انهيار منزل إثر سقوط الأمطار في محافظة حجة 

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم، اليوم السبت، جراء انهيار منزل عقب سقوط أمطار غزيرة في محافظة حجة، شمالي اليمن.

وقال مصدر في الدفاع المدني، وفقاً لموقع وزارة الدفاع "سبتمر نت" بنسخته الحوثية "انهار منزل فوق رؤوس ساكنيه في قرية الخضراء عزلة سواخ بمديرية كعيدنة، ما أدى إلى وفاة 3 أطفال".

وأضاف المصدر، أن انهيار المنزل تسبب كذلك في إصابة رب الأسرة، وزوجته.

ودعت مصلحة الدفاع المدني المواطنين إلى الخروج من منازلهم المعرضة للانهيارات حفاظاً على سلامتهم.

كما دعت المصلحة، السلطات المحلية في امانة العاصمة صنعاء، والمحافظات والجهات المعنية بمساعدة المتضررين من المنازل المعرضة للانهيارات وإخلائها قبل وقوع الكارثة على رؤوس ساكنيها.

ومنذ بداية يوليو الماضي، تشهد محافظات يمنية سقوط أمطار غزيرة غير مسبوقة، تسببت بسقوط عدد من الضحايا.

ولا يزال المرصد اليمني للمناخ يحذر من استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

يذكر أن اليمن شهد العام الماضي أسوأ فيضانات منذ نصف قرن تسبب بسقوط خسائر مادية وبشرية كبيرة.