قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن الخروج من الأزمة بين بلاده والولايات المتحدة بسبب قضية الغواصات الأسترالية يتطلب "وقتا وأفعالا" .

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية - في بيان أوردته قناة (فرانس 24) الإخبارية مساء اليوم الخميس - إن وزير الخارجية جان إيف لودريان اجتمع مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اجتماع ثنائي في مقرّ الأمم المتحدة.

وأضافت أن لودريان وافق على البقاء على اتصال وثيق مع نظيره الأمريكي من أجل "استعادة الثقة" بين الطرفين، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الاتصال بين الرئيسين جو بايدن وإيمانويل ماكرون تعد خطوة أولى نحو تهدئة الأزمة ولكن الخروج منها يتطلب وقتا وأفعالا.

يشار إلى أن الاجتماع الثنائي بين الوزيرين جاء غداة مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن فيها الجانبان "التزامات" لاعادة إرساء الثقة بين بلديهما بعد أزمة الغواصات الأسترالية.