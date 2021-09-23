كندي يلكم ممرضة لعدم استئذانه قبل تطعيم زوجته ضد كورونا

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تعدى رجل كندي، بالضرب على ممرضة بإحدى صيدليات جنوب مدينة مونتريال؛ لعدم استئذانه قبل إعطاء زوجته لقاح كورونا.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن مارتن كارير متحدث الشرطة بمدينة شوربروك الكندية إن المتهم دخل غاضبا لمكتب الممرضة وتشاجر معها قبل أن يوجه لها لكمة في الوجه إثر تلقي زوجته لقاح في الصيدلية.

ويضيف كارير، أن المتهم لا يزال هاربا دون اتضاح دوافع اعتدائه إذا كانت رفضا لفكرة اللقاح أم غضبا من أسلوب الممرضة.

ويذكر أن مظاهرات معادية لتناول اللقاح المضاد لكورونا تجتاح الولايات الكندية أمام المدارس والمستشفيات ما تسبب بإغلاق مدارس كولومبيا البريطانية وتهديد محافظ كويبيك بفرض غرامات على المتظاهرين إذ صرح متوعدا بأن صبره ينفذ على أولئك المتظاهرين.