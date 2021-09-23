صدرحديثا طبعة مصرية من رواية "السندباد الأعمى" للكاتبة الكويتية بثينة العيسى، عن مكتبة تنمية بالتعاون مع «منشورات تكوين».



تدور رواية "السندباد الأعمى" حول حادثة عرضية واحدة، تشكّل تحولًا جذريًا ونهائيًا لمصائر شخصياتٍ كانت تتّسمُ بالاكتراثِ والحلمِ والتفاعل، فتؤول بعدها إلى مسوخٍ لا تشبه بداياتها أبدًا.



وذكرت الكاتبة بثينة العيسى على صفحتها على «فيسبوك»،أن هذه «رواية عن الحب والصداقة والخيانة، عن الالتزام السياسي والحرب، عن سقوط الشعارات وعن التناقضات في عالم فقد نقاءه إلى الأبد، حيث تنتهي تلك العناوين العريضة إلى حيوات عبثية في عاديّتها. إنها رواية عن هؤلاء الذين ظنوا بأنهم مختلفين، ومسكونين بالالتزام والعقائدية، فإذا بحادثةٍ واحدة تقلب المشهد رأسًا على عقب».



يشار إلى أن بثينة العيسى هي كاتبة وروائية كويتية، من مواليد الثالث من سبتمبر عام 1982؛ حصلت على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص تمويل من كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت عام 2011.



وصدر لها روايات منها: "ارتطام"، "سعار"، "عروس المطر"، "تحت أقدام الأمهات"، "قيس وليلى والذئب"، "عائشة تنزل إلى العالم السفلي"، و"كل الأشياء".



وحصلت بثينة على عدد من الجوائز منها: جائزة الدولة التشجيعية عن روايتها "سعار" في عام 2005/2006، وحائزة على المركز الثالث في مسابقة الشيخة باسمة الصباح فرع القصة القصيرة، كما حصلت أيضًا على جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية في مجال الرواية في الدورة الثالثة من الجائزة عام 2021.