المعارضة التايلاندية تعين رئيسا جديدا بعد تنحي بيتا

عين حزب المعارضة التايلاندي الناشئ "إلى الأمام" الذي فاز بأغلبية المقاعد في الانتخابات العامة التي أجريت في مايو، زعيما جديدا بعد أيام من تنحي بيتا ليمجارونرات ليمهد الطريق أمام خلف ليصبح زعيم المعارضة وسط معارك قضائية.

واختير تشيتاوات تولاتون، زعيما لحزب "إلى الأمام" في اجتماع عام استثنائي عقد في بانكوك اليوم السبت، وهو عضو بمجلس النواب وكان أمينا عاما للحزب، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

واختير "بيتا"، الذي باءت محاولته لأن يصبح رئيس وزراء تايلاند بالفشل على يد المؤسسة المحافظة الملكية كبير مستشاري الحزب.

وفاز حزب "إلى الأمام" بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات –حيث حصل على 151 مقعدا في المجلس الأدنى المؤلف من 500 عضو – مستفيدا من موجة من الدعم من الناخبين الشباب على الأغلب الذين سئموا من تسع سنوات من الحكم المدعوم من الجيش، تحت قيادة رئيس المجلس العسكري الحاكم سابقا برايوت تشان - اوتشا.