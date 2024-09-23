ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 182 قتيلا و727 جريحا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي المتمادية على البلدات والقرى الجنوبية منذ صباح اليوم، إلى 182 قتيلا و727 جريحا.

وقالت في بيان، نقلته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، مساء الاثنين، إن «من بين الشهداء والجرحى أطفال ونساء ومسعفين».

وتصاعدت وتيرة الصراع، الذي احتدم بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان، بعدما نفذت تل أبيب سلسلة من الضربات استهدفت قادة الجماعة اللبنانية، وقتلت عدداً منهم، فيما ردت الجماعة باستهداف مناطق العمق الإسرائيلي بالصواريخ.

وشن الطيران الإسرائيلي غارات على مناطق متعددة في جنوب لبنان، شملت جبل الريحان، وأطراف البرج الشمالي، وزبقين، وأطراف القاسمية، وأطراف كفر رمان، ومناطق في البقاع الشمالي.

وزعم جيش الاحتلال أن حزب الله يخزن صواريخ كروز وقذائف صاروخية ومنصات صاروخية ومسيرات داخل منازل مدنية، مستغلا السكان المدنيين.