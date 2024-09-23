 القائم بعمل رئيس جامعة طنطا يشهد فعاليات ثالث أيام دورة الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي - بوابة الشروق
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القائم بعمل رئيس جامعة طنطا يشهد فعاليات ثالث أيام دورة الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي

علاء شبل
نشر في: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 7:53 م | آخر تحديث: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 7:53 م

شهد الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، فعاليات اليوم الثالث لدورة الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي التي تستضيفها جامعة طنطا، تفعيلا للبروتوكول الموقع بين الجامعة والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

وأكد "حسين"، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن جامعة طنطا تستهدف من خلال بروتوكول التعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تنمية الوعي القومي والمعرفي لدى منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس، والإداريين بما تملكه الاكاديمية من قدرات بشرية هائلة ومتخصصة تعمل وفقا لبرامج تم تصميمها بمنتهى الاحترافية لتتناسب مع الفئات المستهدفة من المدنيين الراغبين في المشاركة والحضور، مضيفا أن الدورة تسير ببرنامج زمني منتظم وبحضور كبير من منسوبي الجامعة.


جدير بالذكر أن دورة الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي تستمر على مدار 5 أيام، من يوم 21 حتى 25 سبتمبر 2024، وقام بافتتاحها الدكتور حاتم أمين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، ويحاضر بها نخبة من المحاضرين بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وبمشاركة 53 من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الجهاز الإداري بالجامعة.


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