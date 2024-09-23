نتنياهو للإسرائيليين: أمامنا أياما معقدة وعلينا البقاء متحدين

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، تقييمًا للوضع الأمني في قاعدة كيريا الجوية بتل أبيب، وذلك بمشاركة وزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، وقائد القوات الجوية تومر بار.

وقال نتنياهو، في تصريحات نقلها موقع «والا» العبري، مساء الاثنين، إن سياسة إسرائيل قائمة على توقع التهديد في أي مكان وأي وقت، معقبًا: «نحن لا ننتظر التهديد بل نستبقه في كل مكان وجبهة».

وأضاف: «نحن نقضي على كبار المسؤولين بحزب الله ونزيل الصواريخ أيضا، ومن يحاول أن يؤذينا سنؤذيه أكثر».

وأشار إلى أنه تعهد بتغيير ميزان القوى في الجبهة الشمالية، مضيفًا: «هذا بالضبط ما نفعله، نحن ندمر آلاف الصواريخ والقذائف التي تستهدف المدن الإسرائيلية ومواطنينا».

واستطرد: «أمامنا أيام معقدة، وأطلب من المواطنين الإسرائيليين الانصياع لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، والوقوف صفا واحدا أمام التحديات».