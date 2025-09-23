الصين تستأنف بعد غد خدمات التأشيرة في لبنان

تستأنف الصين بعد غد الخميس خدمات التأشيرة في لبنان بعد توقفها لأكثر من عام بسبب التطورات الأمنية والعسكرية.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن ذلك جاء بعد متابعة حثيثة واتصالات مع السفارة الصينية في لبنان.

وأشارت الوزارة، إلى أن "القنصلية الصينية في بيروت تستأنف في 25 سبتمر الجاري منح التأشيرات للبنانين الراغبين في زيارة الصين، بعد توقفها لأكثر من عام بسبب التطورات الامنية والعسكرية، حيث كان يضطر اللبناني إلى السفر إلى الأردن للحصول على التأشيرة".

وكان سفير الصين في لبنان تشن تشواندونج "اتصل بوزير الخارجية يوسف رجي أثناء وجوده في نيويورك وأبلغه بأن خدمات التأشيرات ستعود إلى ما كانت عليه قبل توقفها قسريا".