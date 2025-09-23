 الصين تستأنف بعد غد خدمات التأشيرة في لبنان - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 1:33 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

الصين تستأنف بعد غد خدمات التأشيرة في لبنان

بيروت - ( د ب أ )
نشر في: الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 - 1:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 - 1:20 م

تستأنف الصين بعد غد الخميس خدمات التأشيرة في لبنان بعد توقفها لأكثر من عام بسبب التطورات الأمنية والعسكرية.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن ذلك جاء بعد متابعة حثيثة واتصالات مع السفارة الصينية في لبنان.

وأشارت الوزارة، إلى أن "القنصلية الصينية في بيروت تستأنف في 25  سبتمر الجاري منح التأشيرات للبنانين الراغبين في زيارة الصين، بعد توقفها لأكثر من عام بسبب التطورات الامنية والعسكرية، حيث كان يضطر اللبناني إلى السفر إلى الأردن للحصول على التأشيرة".

وكان سفير الصين في لبنان تشن تشواندونج "اتصل بوزير الخارجية يوسف رجي أثناء وجوده في نيويورك وأبلغه بأن خدمات التأشيرات ستعود إلى ما كانت عليه قبل توقفها قسريا".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك