ليفربول يدعم صلاح بعد خسارة الكرة الذهبية

عبر نادي ليفربول الإنجليزي عن دعمه لنجمه وهدافه محمد صلاح، وذلك بعدما حل رابعا في سباق جائزة الكرة الذهبية، التي توج بها مساء الإثنين الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وجاء صلاح رابعا في الترتيب النهائي للجائزة، وفقا لما تم الإعلان عنه في مسرح شاتليه بباريس، وذلك رغم الموسم الاستثنائي للنجم المصري.

وقال ليفربول عبر حسابه على "إكس": "موسم لا ينسى من الملك"، مرفقا ما قاله بصورة لصلاح رفقة الجوائز التي حققها سواء على المستوى الفردي كأفضل لاعب في البريميرليج، وهداف المسابقة، أو جماعيا وتحقيق لقب الدوري الإنجليزي للريدز بعد غياب.

يذكر أن صلاح كان قد حقق أفضل ترتيب في تاريخه بسباق الكرة الذهبية، متفوقا على أفضل مركز حققه من قبل وكان المركز الخامس.