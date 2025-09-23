موقع واللا العبري: جهود لعقد قمة بين نتنياهو والشرع وترامب

أفاد موقع "واللا" العبري، اليوم الثلاثاء، بتزايد الجهود لعقد قمة تاريخية بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس السوري محمد الشرع، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل.

وزعم مصدر مطلع على التفاصيل لـ"واللا" أن "المحادثات قد شهدت تطورًا"، مضيفا: "الآن لم تعد هذه مجرد تقارير أو أحلام عربية، هذا هو الشيء الحقيقي، ويبدو أنه سيكون هناك اجتماع ثلاثي"، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

أشار الرئيس السوري، خلال تصريح أدلى به الأسبوع الماضي، إلى المحادثات مع إسرائيل، وقال إن "المحادثات الأمنية مع إسرائيل قد تُفضي إلى نتائج في الأيام المقبلة. وفي حال نجاح الاتفاق الأمني، فسيكون من الممكن التوصل إلى اتفاقيات إضافية، لكن السلام والتطبيع ليسا على جدول الأعمال في الوقت الراهن".

وأضاف: "الولايات المتحدة لا تضغط على دمشق للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل. الاتفاق الأمني مع إسرائيل ضروري، ويجب أن يحترم المجال الجوي السوري وسلامة أراضيه".

تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو عقد جلسة نقاش خاصة يوم الأحد الماضي، بمشاركة كبار الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية، تناولت بشكل كامل الخطوط العريضة للاتفاق الأمني مع دمشق ومسار المحادثات مع سوريا.

وتناول النقاش المحادثات التي جرت في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك القنوات الأمريكية والأوروبية المرافقة لهذه الخطوة.

وتُقدّر الأوساط السياسية أن نتنياهو قد يلتقي بالرئيس السوري على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة حاليًا، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق واضح حتى الآن بشأن عقد لقائهما في إطار الجمعية.

وسيكون هذا اللقاء، في حال انعقاده، الأول بين زعيمي البلدين منذ عقود، وسيُمثّل اختراقًا محتملًا في الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق مستقر يُنظّم الحدود الشمالية.

ومع ذلك، عندما سُئل الشرع عما إذا كانت سوريا ستنضم إلى اتفاقيات إبراهيم، تردد قائلاً: "سوريا مختلفة لأن الدول المشاركة في الاتفاقيات الإبراهيمية ليست جيرانًا لإسرائيل. لقد تعرضت سوريا لأكثر من ألف غارة وهجوم وتوغّل إسرائيلي من مرتفعات الجولان إلى داخل الأراضي السورية".