وكيل صحة قنا يكلف فريق الطب العلاجي بمتابعة الخدمات داخل مستشفى قوص المركزي

كلف الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، الدكتور عبد الله حمدي مدير إدارة الطب العلاجي وفريقه بمتابعة مستوى الخدمات الطبية بمستشفى قوص المركزي، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريضية على مدار الساعة.

وبدأ الفريق جولته بتفقد قسم الاستقبال لمراجعة تردد المرضى ومدى توافر المستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ، بالإضافةً إلى مراجعة تذاكر الدخول والتأكد من استيفائها للبيانات الطبية وتحويل المرضى إلى الأقسام الداخلية، مع متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 بشأن علاج جميع حالات الطوارئ مجانًا خلال أول 48 ساعة بالمستشفيات.

كما شملت الجولة، التي رافقهم خلالها الدكتور أحمد النحاس مدير المستشفى، تفقد العيادات الخارجية بمختلف تخصصاتها مثل "الباطنة، الأطفال، الجراحة، العظام، والأسنان، لمتابعة سرعة تقديم الخدمة للمرضى"، بجانب المرور على قسم العمليات لمراجعة انتظام الجراحات وتوافر المستلزمات وصيانة الأجهزة.

وتابع الفريق تفقد مبنى الباطنة والمعمل وبنك الدم ووحدة العناية القلبية، فضلًا عن زيارة أقسام الأطفال والحضانات، الباطنة الداخلية، الحالات الحرجة للأطفال، والأشعة العادية والمقطعية، للوقوف على مستوى الرعاية المقدمة للمرضى.

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا، أن الجولات الميدانية ستتواصل بجميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المراكز، لضمان استمرارية تقديم الخدمة الطبية للمواطنين والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل.