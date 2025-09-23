فرشينين يبحث مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة الوضع العالمي

عقد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فرشينين اجتماعا مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، حيث ناقشا الوضع الإنساني في العالم.



وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "في الثاني والعشرين من سبتمبر، على هامش فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فرشينين بنائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة توم فليتشر".

وأضاف البيان: "ناقش الطرفان بالتفصيل الوضع الإنساني العام في العالم مع التركيز على الأزمات الإقليمية، بما في ذلك الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، وكذلك في السودان وسوريا وميانمار واليمن وأفغانستان".

كما أشارت الخارجية الروسية إلى أن الجانبين تناولا مجالات محددة من الأنشطة الإنسانية لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في إطار تسوية الوضع المتعلق بأوكرانيا.

هذا وتشهد مدينة نيويورك هذا الأسبوع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة قادة ودبلوماسيين من أكثر من 140 دولة، حيث يتركز النقاش على الاعتراف بدولة فلسطين ووقف الحرب في غزة.