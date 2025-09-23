يستضيف فريق الزمالك نظيره الجونة، على ستاد القاهرة الدولي، في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

يدخل الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة، بينما يأتي الجونة في المركز ال 16 ولديه 7 نقاط.

ويبحث الزمالك عن الفوز في مباراة اليوم من أجل اكتساب المزيد من الثقة والابتعاد بالصدارة قبل مواجهه الأهلي المقبلة في قمة الدوري الممتاز، بينما يأمل الجونة في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الابتعاد عن مناطق الخطر في الدوري.

وتقدم «الشروق» متابعة لحظية لمجريات المباراة في السطور التالية:

** بداية المباراة: