أعلن المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة منير البرش، خروج مستشفيات العيون وحمد والرنتيسي عن الخدمة.

وقال في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن أزمة الوقود ما زالت مستمرة، وإنه يتبقى على توقف المستشفيات 48 ساعة فقط.

وأضاف أن الاحتلال استهدف 38 مستشفى في القطاع منذ بداية حربه، مشيرًا إلى أن منع دخول الوقود إلى القطاع سيتسبب في كارثة كبرى بغزة.

وطالب البرش، بحماية الكوادر والمنظومات الصحية وبإخراج المرضى للعلاج، موضحًا أن عدد الشهداء في صفوف الكادر الطبي ارتفع إلى 1723.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الصحة في غزة، إن أيامًا قليلة متبقية على توقف المستشفيات نتيجة نفاد الوقود منها.

وأضافت في بيان، أن أزمة نقص الوقود فيما تبقى من مستشفيات عاملة في قطاع غزة تدخل مرحلة غاية في الخطورة.

وتابعت: «أيام قليلة قد تحمل معها مشاهد توقف عمل الأقسام الحيوية مايعني تفاقم الأزمة الصحية وتعريض حياة المرضى والجرحى للموت المحقق».

وأشارت إلى أن الإجراءات الفنية والهندسية لجدولة فترات التشغيل أصبحت غير مجدية مع توقف إمدادات الوقود.