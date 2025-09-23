مصر وسلطنة عمان توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني

وقعت مصر وسلطنة عُمان، مذكرة تفاهم جديدة لتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ42 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) المنعقدة بمدينة مونتريال الكندية.

وقع الاتفاقية من الجانب المصري الطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدني، ومن الجانب العُماني المهندس نايف بن علي العبري، رئيس هيئة الطيران المدني، حيث تهدف المذكرة إلى توسيع الحقوق التشغيلية لشركات الطيران الوطنية، ودعم التعاون المشترك في مختلف مجالات الطيران المدني.

وأكد الطيار عمرو الشرقاوي أن توقيع المذكرة يمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز التعاون العربي والإقليمي في مجال الطيران، مشيرًا إلى حرص مصر على توطيد شراكاتها مع الدول الشقيقة والصديقة بما يواكب المتغيرات العالمية ويدعم حركة النقل الجوي والمصالح المشتركة للمسافرين.

من جهته، أعرب المهندس نايف بن علي العبري عن اعتزازه بتوقيع المذكرة مع جمهورية مصر العربية، مشددًا على أن التعاون مع مصر يمثل قيمة مضافة لقطاع الطيران المدني في سلطنة عُمان، ويفتح آفاقًا جديدة للتنسيق وتبادل الخبرات، لاسيما في مجالات السلامة الجوية والاستدامة، إضافة إلى تنشيط الحركة الجوية بين السلطنة والمقاصد السياحية المصرية.

واختتم الجانبان بالتأكيد على أن مذكرة التفاهم تجسد نموذجًا للتعاون المثمر والبنّاء بين البلدين، وتعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وسلطنة عُمان، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة لصناعة النقل الجوي في المنطقة.