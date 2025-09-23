توقعات بمشاركة عشرات الآلاف في مظاهرة تضامن مع غزة في برلين

يتوقع منظمو مظاهرة "كل العيون على غزة" المؤيدة للفلسطينيين مشاركة عشرات الآلاف في المظاهرة المقرر تنظيمها يوم السبت المقبل في برلين.

وقال جولس الخطيب، المشارك في تنظيم المظاهرة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "نتوقع أن تكون هذه أكبر مظاهرة تضامن مع غزة في ألمانيا.. حتى الآن، بلغ عدد المشاركين في أكبر تظاهرة تضامن 50 ألف شخص في برلين. ونسعى لتجاوز هذا العدد".

وتحظى هذه الفعالية المناهضة للحرب في قطاع غزة بدعم تحالف يضم 50 منظمة، من بينها الجالية الفلسطينية في ألمانيا، ومنظمة ميديكو إنترناشونال، ومنظمة العفو الدولية. ومن المخطط مشاركة أصوات يهودية أيضا، مثل الموسيقي ميشائيل بارنبويم.

ويتهم المنظمون إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، وهي تهمة تنفيها الحكومة الإسرائيلية نفيا قاطعا.

وقال الخطيب، إنه أدان على الفور العنف الذي وقع في 7 أكتوبر 2023، مضيفا أن لا أحدا من المتحدثين في المظاهرة أيد مطلقا العنف ضد المدنيين.

وجاء في مناشدة للمظاهرة: "ندين جميع جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، سواء ارتكبتها جهات إسرائيلية أو فلسطينية". ونظرا لأعمال القتل والدمار في غزة، فإن "الانتقاد الرئيسي موجه للحكومة الإسرائيلية وداعميها". ومن بين مطالب المظاهرة، وقف جميع شحنات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل.

ورفضت الناشطة أمل حمد اتهام المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بأنها معادية للسامية، مضيفة أنه عندما ينزل الفلسطينيون إلى الشوارع، فإنهم يحتجون على الظلم في قطاع غزة، وليس على المجتمع اليهودي في ألمانيا.

وكان من المقرر في البداية أن تُقام المظاهرة في تمام الخامسة مساء "التوقيت المحلي" أمام مبنى الرايشستاج، ولكن تم نقلها إلى عمود النصر بالتشاور مع السلطات، وفقا لبيانات المنظمين.