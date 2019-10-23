تركيا: اعتبارا من الغد ستبدأ الجهود المشتركة مع روسيا بشأن سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، أنه اعتبارا من الغد ستبدأ الجهود المشتركة مع روسيا في ضوء الاتفاق الذي تم في مدينة سوتشي بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن سورية.

جاء ذلك في نبأ عاجل نشرته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

كانت تركيا قد وافقت في محادثات مع الولايات المتحدة يوم الخميس الماضي على هدنة لمدة 120ساعة انتهت أمس الثلاثاء في عملية "نبع السلام" لتمكين الوحدات التركية من الانسحاب من مناطق شمال شرق سورية قريبة من الحدود التركية.

ووافق إردوغان عقب محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي على تمديد الهدنة لمدة 150ساعة.

وكانت أنقرة قد أطلقت عملية عسكرية في شمال سورية تحت مسمى "نبع السلام" في التاسع من الشهر الجاري مبررة ذلك بالتصدي لما تصفهم بـ "الإرهابيين" وإقامة منطقة آمنة لتوطين اللاجئين السوريين.