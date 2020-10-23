العثور على جثة موثقة اليدين في مصرف بالشرقية

عثر عدد من أهالي قرية ميت حمل، ببلبيس في الشرقية، اليوم الجمعة، على جثة لشاب، مقتولًا وموثق البدين في مصرف القرية، وذلك بعد 13 يومًا على اختفائه.



كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة م.إ.ال، 35 سنة، مُقيم بقرية ميت حمل، ببلبيس، جثة هامدة في مصرف القرية.



وتبين العثور على الجثة موثقة اليدين وفي حالة تحلل، فيما أفادت التحريات الأولية بوجود شبهة جنائية وأن القتيل متغيب عن منزل أسرته منذ 13 يومًا.



تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي قرر تشريحها لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.