اغتيال ناشط فلسطيني في انفجار غامض في شمال الضفة الغربية

استشهد ناشط فلسطيني، اليوم الأحد، جراء انفجار غامض في نابلس شمال الضفة الغربية، وسط اتهامات لإسرائيل بالوقوف وراء الحادثة.



وأفادت مصادر فلسطينية، باستشهاد تامر الكيلاني -33 عاما-، الناشط البارز في مجموعات "عرين الأسود" المسلحة في مدينة نابلس إثر انفجار دراجة مفخخة بينما كان يمر بجانبها.



وأصدرت مجموعات "عرين الأسود" بيانا اتهمت فيه إسرائيل بتدبير الاغتيال باستخدام عبوة متفجرة لاصقة، ونشرت تسجيلين مصورين يظهر في أحدهما شخص مجهول يضع دراجة في شارع ضيق، فيما يظهر التسجيل الثاني لحظة وقوع الانفجار أثناء مرور الكيلاني.



وعقبت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الكيلاني كان مسؤولًا عن تنفيذ سلسلة عمليات ضد أهداف إسرائيلية، مشيرة إلى أن مجموعات عرين الأسود شنت نحو 10 عمليات إطلاق نار على الأقل ضد أهداف الجيش والمستوطنين في نابلس مؤخرا.