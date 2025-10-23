مؤسسات الأسرى الفلسطينية تطالب الصليب الأحمر باستئناف الزيارات إلى سجون الاحتلال فورا

توجهت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ونادي الأسير الفلسطيني، وهيئة شئون الأسرى والمحررين، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، برسالة عاجلة إلى ميريانا سبوليارِتش إيغر، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، طالبت فيها باستئناف فوري للزيارات إلى السجون الإسرائيلية التي يُحتجز فيها الأسرى الفلسطينيين.

وأكدت المؤسسات في رسالتها على الأوضاع الخطيرة والمتدهورة للأسرى الفلسطينيين خلال العامين الماضيين، والتي تشمل التجويع الممنهج، والإهمال الطبي المتعمد، والتعذيب الجسدي والنفسي، والاغتصاب والعنف الجنسي، والحرمان من الحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد أدت هذه الجرائم إلى استشهاد ما لا يقل عن 80 أسيراً فلسطينياً أثناء احتجازهم لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت المؤسسات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إرسال فرق طبية لتقييم ومراقبة صحة الأسرى بشكل عاجل، مشيرةً إلى أن العديد من الأسرى يعانون من أمراض مزمنة، وإصابات لم يتم علاجها، وآثار شديدة للتجويع والتعذيب.

كما طالبت الصليب الأحمر بالضغط على سلطات الاحتلال لتوفير الرعاية الطبية العاجلة واللازمة لجميع الأسرى الفلسطينيين، وفق المعايير الدولية.

وأكدت الرسالة كذلك أن جميع المحتجزين الإسرائيليين قد تم الإفراج عنهم، مما يعني أنه لم يعد هناك مبرر لدى سلطات الاحتلال بمنع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين.

ونبهت المؤسسات إلى استمرار سلطات الاحتلال في احتجاز مئات الجثامين من الأسرى الفلسطينيين في قطاع غزة، إضافة إلى 88 أسيراً معروفة هوياتهم لا تزال جثامينهم محتجزة؛ 77 منهم قتلوا بعد بداية الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التدخل العاجل لضمان إعادة هذه الجثامين إلى عائلاتهم دون أي تأخير.

وأوضحت المؤسسات أن الوضع الإنساني للأسرى الفلسطينيين أصبح حرجاً ويهدد حياتهم بشكل مستمر، وأن تدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ضروري وعاجل لحماية حقوقهم وكرامتهم وحياتهم.

واختتمت المؤسسات رسالتها بمطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لاستئناف برامج الزيارات المنتظمة دون أي عوائق، والدعوة العلنية للاحتلال للامتثال لالتزاماته القانونية تجاه الأسيرات والأسرى الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، ظهر وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وهو يهدد أسرى فلسطينيين داخل أحد السجون، مطالبا بإعدامهم.

وأظهر مقطع فيديو صادم الوزير الإسرائيلي وهو يقتحم سجن نوتشافوت، موجها خطابا حادا للأسرى الفلسطينيين وداعيا إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم.

وفي المشاهد، بدا بن غفير متفاخرا أثناء حديثه للأسرى المتكدسين داخل الزنزانة، قائلا لهم: «الكل يجلس على الأرض كما يجب».

وتُظهر اللقطات المصورة الأسرى مقيدين يجلسون على الأرض في ظروف مهينة وقاسية، في حين يوجه إليهم بن غفير تهديدات مباشرة، مشيرا إلى حرمانهم من أبسط الحقوق الأساسية.

وقال ساخرا: «لن تحصلوا على الشوكولاتة، المربى، التلفاز، والراديو»، مؤكدا أن كل شيء بسيط انتُزع منهم عمدا.