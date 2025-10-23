قتيلان وجرحى جراء سلسلة غارات إسرائيلية شرق لبنان

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، الخميس، مقتل شخصين وإصابة آخرين في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق شرقي البلاد، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق اليوم، شنت مقاتلات إسرائيلية غارات عنيفة على جبال لبنان الشرقية والغربية في منطقة البقاع، وجرود الهرمل شمالي البلاد.

وأفادت الوكالة بأن "الطيران (الإسرائيلي) المعادي شن سلسلة غارات جوية استهدفت عدداً من المناطق في قضاء بعلبك (شرق)، حيث طالت الغارات جرود منطقة جنتا على سلسلة جبال لبنان الشرقية".

وأوضحت أن "الغارات امتدت لتشمل عدة مواقع على أطراف بلدة شمسطار غرب بعلبك، ما أدى إلى سقوط شهيدين وعدد من الجرحى".

فيما سادت حالة هلع بين طلاب ثانوية شمسطار، التي تحطم عدد من ألواح زجاج نوافذها خلال الدوام، وفق الوكالة نفسها.

ولاحقا، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، أن "الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي على السلسلتين الشرقية والغربية أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيدين، أحدهما في منطقة جنتا، والآخر في شمسطار".

بدورها، أعربت وزيرة التربية ريما كرامي عن استنكارها للعدوان الإسرائيلي قرب مدارس بعلبك.

وأكدت كرامي أنه "لا شيء يثنينا عن التعليم ومتابعة التقدم نحو نهضة وطننا".

وأوضحت أن "القصف استهدف أيضا محيط ثانوية طاريا في بعلبك الهرمل، وأدى إلى تعرض عدد من التلاميذ لإصابات طفيفة نتيجة تحطم الزجاج، كما طاول القصف بلدة بدنايل، دون تعرض مدارسها إلى أضرار مباشرة".

كذلك استنكرت الوزيرة كرامي ما وصفته بـ "العدوان الإسرائيلي الهمجي الذي طاول المؤسسات التربوية بالبلاد".

وناشدت الدول الكبرى والمؤثرة في العالم "ضرورة الضغط لوقف العدوان المتمادي الذي يطال المدارس والمدنيين ويوقع الشهداء والجرحى ويروع الأهالي في البلاد".

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق، الذي توصلت إليه مع "حزب الله" في نوفمبر 2024، وتستمر باحتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب.

وفي أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.