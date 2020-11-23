إيطاليا: 630 وفاة ونحو 23 ألف إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، مساء اليوم الإثنين، تسجيل 630 حالة وفاة، و22 ألفا و930 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى إيطاليا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19"، منذ بداية تفشي الفيروس في فبراير الماضي، إلى 50 ألفا و453 حالة وفاة، فيما بلغت الحصيلة التراكمية للذين أُصيبوا بالفيروس منذ بداية الازمة، أي مجموع المتوفين والمتعافين والمصابين حاليا، مليونا و431 ألفا و795 شخصا، بينهم 796 ألفا و894 شخصا لا تزال إصاباتهم نشطة.

بينما بلغ مجموع المتعافين حتى اليوم 584 ألفا و493 شخصا بعد تماثل 31 ألفا و395 شخصًا للشفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية.