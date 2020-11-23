أمريكا تسلم حزمة أسلحة بـ18 مليون دولار إلى الفلبين لتعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب

سلمت الولايات المتحدة اليوم الاثنين، حزمة أسلحة قيمتها 18 مليون دولار إلى الفلبين، بصورة رسمية، للمساعدة في تعزيز قدرات جيشها في مكافحة الإرهاب.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، إن حزمة الأسلحة الجديدة الخاصة بالقوات المسلحة الفلبينية، تتكون من صواريخ دقيقة التوجيه وذخائر.

وأوضح في بيان صحفي عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الفلبيني، تيودورو لوكسين جونيور، "إن هذا النقل (للاسلحة) يؤكد التزامنا القوي والدائم تجاه تحالفنا المهم".

وأضاف: "نأمل في أن تساعد هذه الصواريخ والذخائر دقيقة التوجيه، (الجيش) في حماية حياة الفلبينيين في إقليم مينداناو (جنوبي البلاد)، وإنهاء المعاناة التي لا داعي لها، والتي يفرضها (تنظيم الدولة الإسلامية) في شرق آسيا".

وأكد أوبراين للفلبين التزام واشنطن المستمر بتقديم الدعم للبلاد في حال تعرضها لهجوم خارجي، بموجب معاهدة للدفاع المشترك، وذلك على الرغم من حالة عدم اليقين الحالية بشأن التغير الرئاسي في الولايات المتحدة.

ومن جانبه، قال لوكسين إن حزمة الأسلحة الجديدة كانت "وفاء بوعد" من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، أثناء مكالمة هاتفية بينهما في أبريل الماضي.