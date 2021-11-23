استقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بصورة مفاجئة

قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة لوكالة الصحافة الفرنسية، الثلاثاء، إن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش استقال بصورة مفاجئة.

وقال دبلوماسي طالباً عدم الكشف عن اسمه إن "كوبيش استقال"، وهو ما أكدته عدة مصادر دبلوماسية أخرى أضافت أنه لم يقدم أي سبب رسمي في الوقت الحالي لهذه الاستقالة المفاجئة، قبل شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في ليبيا.

وأعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، اليوم، أنه تم إحالة وثائق المرشحين الـ98 لمنصب رئاسة الدولة إلى الجهات المختصة للنظر فيها والتأكد من صحتها، وذلك بعد إغلاق باب استقبال ملفات الترشح، في الاقتراع الذي ينتظر أن يجرى في 24 ديسمبر المقبل.

وقال السايح، في مؤتمر صحفي، إن منظومة تسجيل المرشحين "سجلت 1766 مرشحاً ومرشحة للانتخابات البرلمانية حتى الآن، وسيستمر قبول طلبات الترشح حتى السابع من ديسمبر المقبل".