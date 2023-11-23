متحدث الاحتلال: سيتم تدمير كل البنى التحتية المتعلقة بالإرهاب في مستشفى الشفاء بعد الهدنة ‏

نفى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هجاري، أن تكون الهدنة الحالية خطوة نحو وقف إطلاق النار، ‏قائلا: «المعركة طويلة ومستمرة.. هدفنا القضاء على حركة حماس واستعادة المخطوفين». ‏



وأعلن خلال مؤتمر صحفي، عن عزم جيش الاحتلال الإسرائيلي مواصلة العمل داخل مستشفى الشفاء بعد انتهاء ‏الهدنة المؤقتة وكذلك استهداف أنفاق المقاومة، حسب ادعائه. ‏



وزعم استخدام المستشفيات كمراكز للعمليات العسكرية لفصائل المقاومة، قائلا: «يتم استخدام المستشفيات كمراكز ‏للإرهاب؛ لذلك سيتم تدمير كل البنى التحتية المتعلقة بالإرهاب في مستشفى الشفاء». ‏



وأشار إلى مواصلة الاحتلال رفع حالة التأهب والاستعداد على الجبهة الشمالية، قائلا: «منذ بدء الحرب ونحن نرد ‏على كل الاعتداءات ضدنا وسوف نواصل العمل لإحباط التهديدات التي تواجه إسرائيل من تجاه الشمال». ‏



وأضاف أن لبنان تتحمل مسئولية هجمات حزب الله على إسرائيل، معقبا: «لبنان دولة ذات سيادة بعكس حزب الله ‏الذي يقوم بعمليات إرهابية، لذلك سوف نواصل الضرب في لبنان؛ لمنع أي خلية من الاقتراب من الحدود واستهداف ‏إسرائيل». ‏



وأوضح أن حركة الفلسطينيين سوف تقتصر على الشريط من الشمال إلى الجنوب حسب اتفاق الهدنة، مضيفا في ‏الوقت ذاته أن مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب هو مسئولية الحكومة السياسية، قائلا إن دور الجيش يقتصر على ‏القضاء على حماس واستعادة الأسرى والانتشار في كل ربوع غزة وتأمين الحدود، على حد زعمه. ‏