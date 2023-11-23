الأونروا: مليون نازح بغزة يقطنون في 156 مركزا

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الخميس، إن مليون نازح من شمال قطاع غزة إلى جنوبه يقطنون في 156مركزا في القطاع المحاصر الذي يئن تحت وطأة العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأكد الناطق باسم "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، في بيان، أن الوكالة الأممية هي الجسم الوحيد المتماسك في قطاع غزة الذي يقوم بتوزيع المساعدات على النازحين.

ولفت إلى أن 108 من موظفي الوكالة استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 تشرين الثاني الماضي، وهو الرقم الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة، إذ لم يحدث أن فقدت مثل هذا العدد خلال هذه الفترة.

يشار الى أن مرافق التابعة للوكالة تستوعب حاليا عدداً من النازحين يفوق طاقتها الاستيعابية بالوضع الطبيعي بنحو 4-9 مرات، بحسب الوكالة.

وأشارت الوكالة، الى أنه قبل العدوان الإسرائيلي كان يدخل للقطاع 500 شاحنة يومياً، وكانت بالكاد تسد الرمق، ومنذ بداية العدوان حتى اليوم إعداد الشاحنات التي دخلت القطاع يوميا جميعا لم تكف إلا لـ3 أيام فقط، مؤكدة بأن العودة إلى سقف 500 شاحنة يومياً كما كان الوضع سابقا لم يعد كافياً في الوقت الراهن.

وأوضحت انها كانت تحتاج في الوضع الطبيعي لـ75 شاحنة يومياً، لكن الآن وبسبب الوضع الكارثي في القطاع، فإنها تحتاج حاليا إلى 800 شاحنة يومياً لمدة شهرين إلى 3 أشهر لتتمكن من توفير الموارد المطلوبة.