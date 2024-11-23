جيش الاحتلال الإسرائيلي يتهم حزب الله باستهداف موقع لليونيفيل

اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله باستهداف موقع تابع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في جنوب لبنان، الجمعة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "أصيب عدد من جنود اليونيفيل في شمع وتضرر مقرها في المنطقة أمس (الجمعة) نتيجة إطلاق حزب الله لعدة قذائف صاروخية من منطقة دير قانون في جنوب لبنان"، بحسب شبكة "الحرة" الإخبارية الأمريكية.

وأضاف في بيان: "أسفر هذا الهجوم عن إصابة عدد من جنود اليونيفيل الذين كانوا في الموقع. ويُعتبر هذا الهجوم استهدافا إضافيا من قبل منظمة حزب الله لمواقع اليونيفيل هذا الأسبوع، بعد أن استهدفت قبل أيام (الثلاثاء) مواقع للقوة في منطقتي شمع ورامية".

وقالت اليونيفيل، الجمعة، إن أربعة جنود إيطاليين من قوات حفظ السلام أصيبوا بعد أن استهدف صاروخان أحد مقراتها في بلدة شمع بجنوب لبنان.

وأضافت في بيان "الصواريخ، التي أطلقها على الأرجح حزب الله أو الجماعات التابعة له، أصابت ملجأ ومنطقة لوجستية تستخدمها الشرطة العسكرية الدولية، مما تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية القريبة".