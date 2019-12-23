أحلام تغني «أنا مدري عن الناس» للموسيقار طلال

تستعد المطربة الإماراتية أحلام، لطرح أغنيتها الجديدة "أنا مدري عن الناس" خلال الأيام القليلة القادمة عبر مجموعة من القنوات الفضائية والإذاعات العربية.

الأغنية كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإشراف عام خالد أبومنذر، ومكساج جاسم محمد.

كشفت أحلام عن سعادتها البالغة بتقديم أغنيتها الجديدة، والتي تحمل بصمات الموسيقار طلال، والشاعر بدر بن عبدالمحسن، مؤكدة حماسها الشديد لتقديم الأفضل دائماً من خلال تجارب فنية رائعة، مع حرصها في أغنياتها وأعمالها الفنية، أن تسير على الخطوط التي لم يسر عليها أحد من قبلها، مشيرة إلى أن الأغنية تحمل العديد من الأفكار الموسيقية الشرقية المتجددة، والتي تكشف مساحات جديدة في صوتها، مع الكلمات الرشيقة، متمنية أن ينال العمل الجديد إعحاب الجمهور.