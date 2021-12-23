مدبولي: الدول تستغرق 20 عاما للوصول إلى مستوى العاصمة الإدارية الجديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ما وصلت إليه العاصمة الإدارية الجديدة بفضل وكرم كبير من الله، نافيا تواجد الحكومة في هذا المكان لولا الإرادة السياسية للرئيس السيسي ومتابعته اليومية للعمل.

وأضاف مدبولي، خلال موتمر صحفي من العاصمة الإدارية الجديدة، مساء الخميس: "طبقا لكل العواصم الجديدة المنفذة على مستوى العالم، هذا العمل يستغرق في أي دولة 20 عامًا، المستوى الذي وصلنا إليه يستغرق 20 عامًا ونحن نفذناه بعد 5 سنوات".

وأعرب عن فخره بأن ما وصلت إليه العاصمة الإدارية بمثابة بداية جمهورية جديدة، مؤكدا أن كل الدولة تتحرك للتنمية في كل شبر في مصر.