الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي بقصف لحزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في قصف لحزب الله اللبناني على منطقة شتولا في الجليل الأعلى أمس الجمعة.

وأمس أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة آخر في هجوم لحزب الله على الجليل الأعلى أيضا، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

ووفق إحصاءات إسرائيلية قتلت "حماس" خلال هجومها في 7 أكتوبر الماضي على مستوطنات ونقاط عسكرية في غلاف غزة نحو 1200 إسرائيلي وأصابت حوالي 5431 وأسرت نحو 239 بادلت العشرات منهم خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر الجاري، مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها 7800 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة 18 ألفا و800 شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.