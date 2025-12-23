فتح: سياسات إسرائيل المتطرفة تهدف لفرض واقع جديد في الضفة وإفشال حل الدولتين

قال الدكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، إن الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، المعروف بمواقفه المتطرفة والاستيطانية، يسعى إلى فرض سياساته وأجنداته العنصرية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بهدف ممارسة ضغوط عليه لتلبية هذه المطالب، لا سيما في المرحلة التي تسبق انتخابات الكنيست الإسرائيلي.

وأوضح النمورة، خلال مداخلة مع الإعلامية منى شكر، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو يستجيب ويتساوق مع هذه الأفكار المتطرفة، الأمر الذي ينعكس في استمرار الحصار المفروض على الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى جانب مواصلة حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتنصل من الاتفاقيات الموقعة.

وأضاف أن السياسات الإسرائيلية تشمل أيضًا تصعيد الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون بحق الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية، في محاولة لفرض واقع جديد على الأرض، وقطع الطريق أمام أي إمكانية للتوصل إلى حل الدولتين، الذي حظي بإجماع دولي، وكان محل تأكيد خلال مؤتمر نيويورك.

وأشار النمورة إلى أن هذه الممارسات تتعارض كذلك مع مبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية، مؤكدًا أن مجمل هذه الإجراءات تكشف عن سياسة احتلالية عنصرية متطرفة.

ولفت إلى أن هذه السياسة تهدف إلى فرض واقع جديد في الضفة الغربية بالقوة والغطرسة، مستندة إلى منطق الهيمنة وقوة الاحتلال.