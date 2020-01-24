 شركة ماكدونالدز تغلق منافذها في 5 مدن صينية مؤقتا بسبب فيروس كورونا - بوابة الشروق
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شركة ماكدونالدز تغلق منافذها في 5 مدن صينية مؤقتا بسبب فيروس كورونا

شيكاغو - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 24 يناير 2020 - 11:23 م | آخر تحديث : الجمعة 24 يناير 2020 - 11:23 م

أغلقت شركة ماكدونالدز، بصورة مؤقتة، عددا من منافذها فى خمس مدن بإقليم هوبي الصيني بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد على نحو سريع.

وذكرت الشركة- التى تتخذ من شيكاغو بالولايات المتحدة مقرا لها في بيان نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن كل مطاعم ماكدونالدز فى مدن ووهان، وإتشو، وهوانجانج، وتشيانجيانج، وشيانتاو تم إغلاقها اعتبارا من اليوم.

وتمت عملية إغلاق المطاعم فى المدن التي تم فيها وقف حركة المواصلات العامة، ولم تحدد الشركة عدد المطاعم التي تم إغلاقها.

وأشارت بلومبرج إلى أن الشركة عززت الإجراءات الإحترازية فى المطاعم التى تعمل بصورة عادية في المدن و المناطق الأخرى بالصين.

وكان يوجد لدى شركة ماكدونالدز نحو ثلاثة آلاف مطعم فى الصين بنهاية عام 2018

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