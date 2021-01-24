 موسكو تتهم واشنطن بالتدخل في شؤونها - بوابة الشروق
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موسكو تتهم واشنطن بالتدخل في شؤونها

نور رشوان
نشر في: الأحد 24 يناير 2021 - 2:04 م | آخر تحديث: الأحد 24 يناير 2021 - 2:04 م

اتهمت الرئاسة الروسية «الكرملين»، الولايات المتحدة الأمريكية، بالتدخل في الشؤون الداخلية الروسية.


وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل، اليوم الأحد، جاء هذا الاتهام على خلفية التظاهرات المؤيدة للمعارض الروسي نافالني.


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