التحفظ على 10 آلاف عبوة حلوى داخل مصنع غير مرخص في الإسكندرية

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الأحد، التحفظ على 10 آلاف و472 عبوة "حلوى" بدون بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية، منتج نهائي، قبل طرحها للبيع والتداول في الأسواق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المسئول عنهم على ذمة التحقيقات، بتهمة الغش التجاري.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الحلوى، بدون ترخيص، لحيازته كميات كبير منها، بدون بيانات.

وبتقنين الإجراءات، ومداهمة المصنع، تم ضبط المدير المسئول عنه، وبتفتيش أروقته عثر على بداخله على المضبوطات، معدة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول في الأسواق.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر جنح بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.