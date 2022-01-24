قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة عامل أمن، قتل زوجته إثر خلافات سابقة بينهما في القضية رقم 10851 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة حلوان، إلى جلسة 7 فبراير للاطلاع.

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد وحيازة سلاح أبيض بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية، وبمواجهته بالواقعة أقر بارتكابه.

وكشف أمر الإحالة قتل المتهم "عمر.ص"، عامل أمن، زوجته المجني عليها "ر" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها فوضع مخطط نفذه بأن أعد لهذا الغرض سلاحا أبيض وتربص بها خلف باب مسكنه مغتنما تواجدها بمفردها وما إن اطمئن لوحدتها وتهيأ الظرف له فخرج من مكمنه، وأنقض عليها طعنا بمناطق متعددة بجسدها بسلاحه الأبيض المعد لجرمه مسبقا فحاولت مقاومته إلا أنه استمر بطعناته حتى طرحها أرضا وخارت قواها ولفظت أنفاسها وتأكد من مفارقتها للحياة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وقال الشاهد الثالث رائد شرطة معاون مباحث قسم حلوان سابقا، إن تحرياته السرية توصلت إلى اعتزام المتهم إرهاق روح المجني عليها انتقاما منها على إثر خلافات سابقة بينهما تطورت لمشاحنة في نفس المتهم فأعد لذلك مخططا وأنفذه بأن أعد له سلاحا أبيض "سكينة".