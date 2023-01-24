الرئيس التونسي: لا إصلاح بدون قانون عادل وقضاء ناجز

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه لا إصلاح بدون قانون عادل يعبر عن إرادة صاحب السيادة وبدون قضاء ناجز وبدون قضاة مستقلين يشعرون بثقل المسؤولية التي يتحملونها.

جاء ذلك في بيان صدر، مساء اليوم، عن رئاسة الجمهورية التونسية حول اجتماع الرئيس التونسي مع "المنصف الكشو" رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

وشدد الرئيس التونسي على ضرورة تحديد مقاييس موضوعية تنطبق على الجميع، وضرورة استقلال الوظيفة القضائية لأن القضاء لا يمكن أن يكون مستقلا إلا بقضاة مستقلين.

وأثنى الرئيس التونسي على العمل الذي يقوم به المجلس الأعلى المؤقت للقضاء في تونس في مراجعة مناهج التكوين بالمعهد الأعلى للقضاء وما سيترتب عن ذلك من أداء أفضل للمحاكم في قادم الأعوام.